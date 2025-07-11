Суд отправил в СИЗО начальника 43-го отдела полиции Петроградского района

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал начальника 43-го отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева, обвиняемого в посредничестве во взятке в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), сообщила 11 июля Объединенная пресс-служба судов города. В СИЗО фигурант пробудет минимум до 8 сентября.

По версии следствия, Канчиев якобы предложил неким гражданам избежать уголовной ответственности и передать через него как посредника 17 млн рублей неназванным лицам. Под контролем правоохранительных органов 9 июля он получил муляж 1 млн рублей и был задержан. Как считают в правоохранительных органах, в июне он якобы мог получить еще 10 млн рублей в два этапа.

Обвинение было предъявлено Канчиеву 10 июля. Фигурант дела вину не признает. Он также возражал против помещения под стражу и просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО сообщили ЗАКС.Ру, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке.

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