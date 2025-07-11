Суд оставил в СИЗО иностранного студента по делу о пропаганде терроризма

Красногвардейский районный суд продлил на месяц срок содержания под стражей иностранному студенту Гарри Азаряну по делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил ЗАКС.Ру его адвокат. В СИЗО фигурант останется, по меньшей мере, до 14 августа.

На заседании защита Азаряна ходатайствовала об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Адвокат представил суду подписанное матерью невесты фигуранта заявление, в котором та выражала готовность поселить Азаряна на своей жилплощади в случае назначения ему домашнего ареста.

В свою очередь, следствие просило оставить подсудимого в СИЗО. В представленном ходатайстве говорилось о необходимости получения заключений по ранее назначенным экспертизам по делу. Оснований для смягчения меры следствие не усмотрело, мотивировав это тем, что причины для ареста фигуранта остались прежними.

Защита и подсудимый против продления меры возражали. В своей речи адвокат назвал "не выдерживающими никакой критики" доводы следствия о том, что его подзащитный каким-либо образом может повлиять на ход расследования, на свидетелей или же уничтожить доказательства. Он выразил мнение, что все необходимые доказательства уже собраны, а свидетели не сообщали о каких-либо угрозах со стороны Азаряна.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, назвала доводы следствия "законными и обоснованными" и ходатайствовала об их удовлетворении в полном объеме.

По версии следствия, в период с 3 января по 27 февраля 2025 года Азарян выступил на съезде группы "Рабочая власть" с речью, содержащей признаки оправдания насильственного захвата власти и массовых убийств. Как уточняла объединенная пресс-служба судов Петербурга, стенограмма речи была опубликована для просмотра в "Google Диске".

Азарян был задержан после обысков у предполагаемых сторонников "Рабочей власти", которые состоялись 15 мая. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Следствие настаивало на выборе этой меры, объясняя это наличием у обвиняемого иностранного гражданства и отсутствием в России как постоянного источника заработка, так и устойчивых социальных связей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру