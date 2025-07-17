Европейский университет оштрафовали по делу о возбуждении ненависти к судэкспертам

Смольнинский районный суд оштрафовал 17 июля Европейский университет на 250 тысяч рублей по делу о возбуждении ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Организацию признали виновной в возбуждении ненависти к судебным экспертам.

В ходе судебного заседания адвокат высказалась о несогласии с вмененным правонарушением и заявила ходатайство о проведении судебно-лингвистической экспертизы по делу. Прокурор против удовлетворения просьбы не возражала. Суд ходатайство отклонил.

В своей речи адвокат подчеркнула, что аналитический отчет, содержание которого послужило причиной составления протокола на университет, был составлен на основании продолжительных исследований, проведенных специалистами. Также она выразила мнение о том, что срок привлечения к административной ответственности по административной статье истек, поскольку отчет был подготовлен к прошедшей еще в 2021 году конференции.

Прокурор, в свою очередь, заявила об обоснованности возбуждения дела в отношении вуза. "Вина университета является доказанной", — высказалась она. Касательно заявления об истечении сроков давности привлечения к ответственности она сослалась на то, что материал был обнаружен на сайте в апреле 2025 года, то есть речь идет о длящемся правонарушении.

Протокол на вуз составили из-за аналитического отчета о процессе проведения судебной экспертизы, опубликованного на сайте университета. Прокуратура Центрального района усмотрела в материале высказывания, якобы направленные на унижение достоинства членов социальной группы "российские судебные эксперты". Это посчитали наносящим вред профессиональной репутации представителей группы.

О возбуждении административного дела в отношении университета стало известно в конце июня. До этого, в декабре 2023 года, университет уже штрафовали на 70 тысяч рублей за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России.

В начале июня стало известно о том, что Европейский университет получил благодарность за помощь в приобретении автомобиля УАЗ для транспортировки раненых в зоне боевых действий, информация об этом появилась на сайте вуза.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру