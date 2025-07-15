Суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве мужа активистки Аллы Андреевой

Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Александра Игнатьева, обвиняемого в убийстве мужа активистки Аллы Андреевой и угрозах самой общественнице, сообщила 15 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 6 октября 2015 года Игнатьев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Константина Андреева. Тот сделал ему замечание и ушел во двор. Игнатьев последовал за ним и, как установил суд, нанес мужчине со спины удар острым предметом по голове. Андреев упал, но нападавший продолжил его бить, а затем нанес надпись с угрозой на стекло припаркованного автомобиля. Константин Андреев скончался на месте от полученных травм. Как писала "Фонтанка.ру", Игнатьев был задержан только в 2024 году.

Суд признал Александра Игнатьева виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему 9 лет колонии. От наказания за угрозу (ч. 1 ст. 119 УК РФ), оставленную на стекле автомобиля, фигурант дела был освобожден в связи с истечением сроков давности.

Алла Андреева известна благодаря активной работе в сообществе обманутых дольщиков группы компаний "Город". В декабре 2018 года она во время пресс-конференции рассказала президенту России Владимиру Путину о проблемах дольщиков в Петербурга и о долгом расследовании убийства ее мужа. Глава государства пообещал уделить внимание этой истории. Уже на следующий день после пресс-конференции Андрееву пригласили на встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

фото ЗАКС.Ру