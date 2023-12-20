Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 70 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации

Дзержинский районный суд Петербурга 20 декабря оштрафовал Европейский университет на 70 тысяч рублей (дважды по 35 тысяч). Образовательное учреждение признали виновным в участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной (ст. 20.33 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Основанием для составления протоколов стали книги в библиотеке вуза. Там, в ходе проверки организации на экстремизм, прокуратура в мае 2023 года нашла издания, которые были подготовлены при поддержке института "Открытое общество"* и подразделении научного центра Вудро Вильсона**. Деятельность этих организаций была признана Минюстом нежелательной на территории России.

Представители Европейского университета в суде рассказали, что весь спорный перечень книг находился в отдельном помещении, отдельно от остальных изданий. В "особом фонде" материалы находятся с 2015 года, с момента, когда закон о нежелательных организациях начал действовать в России.

Сотрудники библиотеки рассказали, что раз в квартал сверяют фонды с актуальными перечнями экстремистских материалов. Кроме того, по их словам, никто не обращался из читателей за этими книгами, а если бы и обратились бы - не дали. Представитель прокуратуры настаивала на том, что библиотеке следовало бы убрать ссылки на эти книги в информационной онлайн-системе библиотеки.

Представители Европейского университета просили суд прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения или назначить наказание ниже низшего предела. Для юрлиц по этой статье предусматривает от 50 до 100 тысяч рублей.

*Минюст внес институт "Открытое общество" в перечень нежелательных на территории РФ организаций

**Минюст внес научный центр Вудро Вильсона в перечень нежелательных на территории РФ организаций

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру