Суд продлил арест по делу о поджоге машины сотрудника компании с оборонзаказом

Калининский районный суд продлил 16 июля на три месяца срок ареста фигурантам дела о поджоге автомобиля сотрудника компаний, выполняющих государственные оборонные заказы, сообщила объединенная пресс-служба судов. Алексей Линьков* и Алина Гончарова останутся в СИЗО еще до 16 октября.

Фигурантам вменяется поджог автомобиля Peugeot Traveller, ущерб владельцу оценивают в 2,9 млн рублей. Суд отправил обоих под арест 18 мая, при этом обоим вменялось хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). За прошедшее время, однако же, состав преступления Линькова* переквалифицировали на теракт со значительным имущественным ущербом (п. в ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в судебной пресс-службе. Гончарова по-прежнему обвиняется в хулиганстве.

По версии следствия, в первой половине мая Линьков* вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы и получил от него задание поджечь машину петербуржца. После этого он якобы поджег автомобиль при содействии Гончаровой, а затем отправил собеседнику видеозапись "для подтверждения исполнения инструктажа". В тот же день он будто бы получил на банковский счет вознаграждение в размере 99 тысяч рублей.

*Росфинмониторинг внес Алексея Линькова в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру