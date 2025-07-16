Горсуд отложил на неделю апелляцию на арест депутата Милюты

Петербургский городской суд отложил 16 июля рассмотрение апелляции на арест депутата Законодательного собрания Олега Милюты по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Основанием для этого послужило ходатайство адвоката Виктора Ермолаева.

— Прошу отложить судебное разбирательство по апелляционной жалобе <...> в связи с невозможностью моего участия по причине нахождения в отпуске, — огласила просьбу защитника судья.

Присутствовавший на заседании по видеосвязи Милюта и прокурор против удовлетворения ходатайства не возражали. Суд перенес заседание на следующую среду, 23 июля.

Помимо этого, Горсуд рассмотрел апелляции на арест еще двоих фигурантов того же дела. Речь идет о главе местной администрации МО "Колпино" Дмитрии Кохно, также обвиняемом в получении взятки, и об Олеге Лапотко, обвиняемом в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По словам секретаря суда, заседание по жалобе Кохно также отложили на 23 июля.

Защита Лапотко просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. В поданных апелляционных жалобах говорилось, в частности, о его активном раскаянии и участии в изобличении других фигурантов дела. Сам Лапотко полностью поддержал озвученные доводы и выразил готовность и в дальнейшем сотрудничать со следствием. Прокурор против удовлетворения ходатайства возражала и просила оставить фигуранта в СИЗО.

Суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Лапотко пробудет под стражей до 25 августа.

Напомним, Милюте, Кохно и экс-главе Колпинского района Юлии Логвиненко вменяют получение взятки на сумму не менее 14,2 млн рублей в период с декабря 2024 года. Средства якобы поступали от компании "Автодор" в обмен на помощь с заключением контрактов на благоустройство в Колпино. Решение об аресте депутата до 25 августа вынес в конце июня Колпинский районный суд. Из всех фигурантов меру, не связанную с помещением в СИЗО, избрали только для Логвиненко — ее отправили под домашний арест до 24 августа.

Уже после ареста Милюты стало известно о приостановке его членства в "Единой России". В партии депутат возглавлял местное отделение в Колпинском районе города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру