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Новости 16 июля 2025, 15:57

Горсуд отложил на неделю апелляцию на арест депутата Милюты

фото ЗакС политика Горсуд отложил на неделю апелляцию на арест депутата Милюты

Петербургский городской суд отложил 16 июля рассмотрение апелляции на арест депутата Законодательного собрания Олега Милюты по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Основанием для этого послужило ходатайство адвоката Виктора Ермолаева.

— Прошу отложить судебное разбирательство по апелляционной жалобе <...> в связи с невозможностью моего участия по причине нахождения в отпуске, — огласила просьбу защитника судья.

Присутствовавший на заседании по видеосвязи Милюта и прокурор против удовлетворения ходатайства не возражали. Суд перенес заседание на следующую среду, 23 июля.

Помимо этого, Горсуд рассмотрел апелляции на арест еще двоих фигурантов того же дела. Речь идет о главе местной администрации МО "Колпино" Дмитрии Кохно, также обвиняемом в получении взятки, и об Олеге Лапотко, обвиняемом в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По словам секретаря суда, заседание по жалобе Кохно также отложили на 23 июля.

Защита Лапотко просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. В поданных апелляционных жалобах говорилось, в частности, о его активном раскаянии и участии в изобличении других фигурантов дела. Сам Лапотко полностью поддержал озвученные доводы и выразил готовность и в дальнейшем сотрудничать со следствием. Прокурор против удовлетворения ходатайства возражала и просила оставить фигуранта в СИЗО.

Суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Лапотко пробудет под стражей до 25 августа.

Напомним, Милюте, Кохно и экс-главе Колпинского района Юлии Логвиненко вменяют получение взятки на сумму не менее 14,2 млн рублей в период с декабря 2024 года. Средства якобы поступали от компании "Автодор" в обмен на помощь с заключением контрактов на благоустройство в Колпино. Решение об аресте депутата до 25 августа вынес в конце июня Колпинский районный суд. Из всех фигурантов меру, не связанную с помещением в СИЗО, избрали только для Логвиненко — ее отправили под домашний арест до 24 августа.

Уже после ареста Милюты стало известно о приостановке его членства в "Единой России". В партии депутат возглавлял местное отделение в Колпинском районе города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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