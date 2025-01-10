Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили на 10% больше горожан, чем в 2024 году

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга подвёл итоги работы Рождественской ярмарки, которая прошла в городе с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ярмарка разместилась сразу на трёх площадях города – Дворцовой, Московской и Манежной, а также на прилегающих Малой Садовой и Кленовой улицах. Это решение позволило увеличить охват мероприятия и привлечь на 10% больше посетителей, чем годом ранее. Общее количество гостей составило почти полтора миллиона человек.

"Почти полтора миллиона гостей – на 10% больше, чем годом ранее, смогли посетить торговые ряды и праздничные гуляния благодаря решению разместить ярмарку сразу на нескольких площадках. Среди посетителей были и петербуржцы, и гости города. В качестве продавцов в ярмарке приняли участие представители 17 регионов страны", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На территории XIX Рождественской ярмарки разместились 136 торговых объектов. Для гостей также работали ледовый каток, карусель с паровым приводом и большая катальная горка на Дворцовой площади.

Напомним, что также свои итоги работы в новогодние праздники подвели в петербургском аэропорту Пулково. Там рассказали, что в период каникул услугами воздушной гавани воспользовались 632 тысячи пассажиров.

Фото: пресс-служба Смольного