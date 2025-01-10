Пулково обслужил более 600 тысяч пассажиров в новогодние праздники

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года услугами петербургского аэропорта воспользовались 632 тысячи пассажиров. Из них 534 тысячи человек отправились в путешествия по России, а 98 тысяч выбрали международные рейсы, сообщил 10 января вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Самыми популярными внутренними маршрутами стали поездки в Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. На международных направлениях наибольшим спросом пользовались рейсы в Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Ташкент.

Более 62 тысяч пассажиров прошло через Пулково 29 декабря и 5 января, а количество взлетно-посадочных операций достигло 500 в сутки. В дни каникул 46,5 тысяч человек, путешествующих с детьми до 12 лет, воспользовались услугами аэропорта. Наибольшее число детей отправилось в Москву.

Напомним, в канун Рождества представители комтранса ловили в Пулково нелегальных таксистов. Из двадцати проверенных автомобилей на спецстоянку отправился один, Двух автомобилистов оштрафовали из-за отсутствия цветографической схемы легкового такси.

фото: ЗАКС.Ру