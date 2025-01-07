Сотрудники комтранса в канун Рождества искали нелегальных таксистов в Пулково

Представители комитета по транспорту Петербурга провели рейд среди водителей такси в аэропорту Пулково 6 января. Из двадцати проверенных автомобилей на спецстоянку отправился один, рассказали в пресс-службе комтранса. На водителя составили протокол об административном правонарушении из-за отсутствия специального разрешения на перевозку пассажиров. Еще двух автомобилистов оштрафовали из-за отсутствия цветографической схемы легкового такси.

По словам председателя комитета Валентина Енокаева, подобные рейды в аэропорту проводятся регулярно, вне зависимости от будней или праздничных дней. Работа проводится по поручению губернатора Александра Беглова, отметил чиновник.

В Смольном отметили, что за 2024 год сотрудники комтранса вместе с представителями МВД проверили более тысячи автомобилей. Всего за этот период чиновники изъяли и эвакуировали на спецстоянку 21 автомобиль.

Напомним, в последний раз ЗАКС.Ру рассказывал о работе сотрудников комтранса в Пулково в середине декабря. Тогда чиновники также проверили два десятка автомобилей, из которых один был отправлен на спецстоянку.

Константин Леньков / Фото комитет по транспорту