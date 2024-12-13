Сотрудники комтранса провели рейд среди таксистов в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково прошла проверка водителей такси на соблюдение законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Мероприятие проводилось в четверг, 12 декабря, межведомственной транспортной комиссией Петербурга в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками.

В ходе рейда было проверено более 20 автомобилей такси. Выявлено одно транспортное средство, осуществлявшее незаконные перевозки. Автомобиль изъяли из эксплуатации и отправили на специализированную стоянку, а на водителя составили административный протокол. Сотрудники комитета по транспорту также составили четыре акта о несоблюдении обязательных требований, возбудили семь административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оформили четыре дела на водителей такси.

Заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков подчёркивает важность соблюдения законодательства и предупреждает, что рейды продолжатся и дальше.

Напомним, что утром в пятницу, 13 декабря, самолет рейсом Санкт-Петербурга – Москва экстренно вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам. Подробности не уточняются.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга