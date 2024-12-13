Самолет из Петербурга в Москву экстренно вернулся в Пулково

Самолет авиакомпании "Россия" маршрутом Санкт-Петербург – Москва вынуждено вернулся в аэропорт Пулково после вылета, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой а пресс-службу авиакомпании.

Инцидент произошел утром в пятницу, 13 декабря. Как сообщили в аэропорту, причиной возвращения самолета стала техническая причина. Также отмечается, что речь не идет о какой-либо аварийной ситуации.

Рейс в Москву выполнили на резервном самолете после 9 часов утра. Также в Пулково подтвердили, что ситуация на работу аэропорта не повлияла, а все взлетно-посадочные операции проходят в обычном режиме. В чем суть технической причины, из-за которой была выполнена посадка, не уточняется.

Напомним, что в начале декабря представители белорусской авикомпании "Белавиа" заявили, что хотят в 2025 году запустить прямые рейсы из Петербурга в Брест. Также в планах начать прямые рейсы из Петербурга в Витебск.

Фото: ЗАКС.Ру