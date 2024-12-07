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Новости 11:17

"Белавиа" откроет прямой рейс из Петербурга в Брест в 2025 году

фото ЗакС политика "Белавиа" откроет прямой рейс из Петербурга в Брест в 2025 году

Государственная авиакомпания Беларуси "Белавиа" объявила о планах запустить прямое авиасообщение между Петербургом и Брестом уже в 2025 году, об этом 7 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова генерального директора компании Игоря Чергинца.

По словам Чергинца, основное препятствие для открытия новых маршрутов – санкционные ограничения, затрудняющие закупку новых самолётов. Однако руководство компании нашло решение, которое позволит расширить маршрутную сеть и повысить пассажиропоток. 

Также в планах авиакомпании на 2025 год – открытие прямого сообщения между Санкт-Петербургом и Витебском при условии благоприятной ситуации.

Напомним, что УФАС официально признало тарифы на парковку в аэропорту Пулково необоснованно высокими.

Фото: ЗАКС.Ру


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