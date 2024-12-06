Тарифы на парковку в Пулково официально признали необоснованно высокими

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало тарифы на парковку в аэропорту Пулково необоснованно высокими, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь оператор аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" должен снизить стоимость парковки. По данным УФАС, объективных причин для значительного повышения цен на парковку в 2024 году не было установлено.

Также ведомство отметило, что для автовладельцев, прибывающих в аэропорт, не существует других альтернативных парковочных мест.

На текущий момент стоимость аренды места на универсальной парковке в Пулково составляет тысячу рублей за час, 2 тысячи рублей за сутки. Для тех, кто планирует оставить автомобиль на неделю, сумма составит 9450 рублей.

Напомним, что в мае глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова рассказала, что бортпроводники пожаловались на стоимость парковки в аэропорту Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру