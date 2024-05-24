Тихонова сообщила о жалобах бортпроводников на стоимость парковки в Пулково

Бортпроводники пожаловались главе регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежде Тихоновой на стоимость парковки в аэропорту Пулково, поведала политик. Согласно словам справоросса, из полученных обращений следует, что цена выросла почти в пять раз.

"Ко мне обратились бортпроводники, работающие в Пулково. По информации сотрудников раньше за служебную парковку платили 5 200 за 3 месяца, теперь — 24 300 (в Шереметьево — 85 рублей в сутки)", — написала Тихонова в своем Telegram-канале.

По мнению политика, подобные действия демонстрируют "совершенно неблагодарное отношение людям". Тихонова заявила, что удержание цен на подобном уровне наносит вред "и пассажирам, и сотрудникам, и имиджу города".

Ранее Тихонова уже высказывалась в связи с повышением цен на парковку в Пулково. Также она высказывала пожелание направить жалобу в ФАС и Росавиацию в связи с подорожанием стоимости парковки.

Фото: ЗАКС.Ру