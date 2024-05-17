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Новости 15:20

Тихонова призвала петербургские власти вмешаться в ситуацию с ценами на парковку в Пулково

фото ЗакС политика Тихонова призвала петербургские власти вмешаться в ситуацию с ценами на парковку в Пулково

Власти Петербурга должны обратить внимание на ситуацию с подорожанием парковки в аэропорту Пулково, считает глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. Своим мнением на этот счет она поделилась в личном Telegram-канале.

"Если раньше парковка с 16-й по 30-ю минуту стоила 700 рублей, то сейчас 2 000 рублей! Ударили не только по встречающим и провожающим. Ударили по сотрудникам аэропорта и авиакомпаний, которые отправляются в длительные или ночные рейсы", — написала Тихонова и призвала чиновников вмешаться в подобную ситуацию.

Справоросс отдельно заострила внимание на важности проработки вопроса в связи с наступлением "высокого" туристического сезона, когда в город съезжаются гости и когда здесь проводятся международные форумы.

Тихонова не впервые поднимает вопросы о туристической сфере в Петербурге. Ранее она высказывала неодобрение планам ввести штрафы за неуплату туристического сбора.

Фото: ЗАКС.Ру


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