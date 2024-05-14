Тихонова заподозрила власти Петербурга в стремлении "отвадить" туристов

Законопроект о введении в Петербурге штрафов за неуплату курортного сбора привлек к себе внимание главы регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежды Тихоновой. Политик скептически отозвалась об инициативе и предположила, что ее реализация негативно скажется на поступлениях от турпотока в городской бюджет.

По мнению Тихоновой, введение административной ответственности за нарушения при оплате курортного сбора может только навредить туристической отрасли. В своем Telegram-канале она предположила, что результатом этого может стать переход бизнеса и гостей города в соседнюю Ленинградскую область.

Политик напомнила, что в марте президент Владимир Путин уже интересовался у губернатора Александра Беглова, почему Петербург оказался лишь на третьем месте по популярности у туристов. Введение штрафов лишь усугубит ситуацию, считает она.

"Александр Дмитриевич "считает копейки" в доходной части бюджета города от потенциальных штрафов, но получит многомиллионные убытки от снижения турпотока", — резюмировала политик.

Законопроект, о котором идет речь, накануне получил поддержку членов постоянной комиссии Заксобрания по вопросам правопорядка и законности. Инициатива предусматривает, в частности, введение штрафов от 500 до двух тысяч рублей для туристов за нежелание платить курортный сбор. Величина последнего составляет 100 рублей на человека за сутки пребывания в гостинице или отеле, при этом день заселения не учитывается при начислении платы.

Фото: пресс-служба отделения СРЗП в Петербурге