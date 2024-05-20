Тихонова намерена жаловаться на подорожание парковки в Пулково

Глава петербургского реготделения справедливороссов Надежда Тихонова подготовила обращение к руководству ФАС и Росавиации. Ее не устраивают цены на некоторые услуги, в чем политик усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства. Скан документа опубликован в Telegram-канале Тихоновой.

Во-первых, пишет она, с конца апреля в аэропорту навязывают услугу по упаковыванию багажа в пленку при помощи автоматизированной техники. Заплатить за этот сервис пассажирам предлагают от 800 до 1500 рублей. При этом упаковывать багаж в собственную стрейч-пленку теперь запрещено. Во-вторых, справедливоросс недовольна резким повышением тарифов на парковку в Пулково.

"Новые решения аэропорта направлены на извлечение дополнительной необоснованной выгоды, доставляют дискомфорт жителям и гостям Санкт-Петербурга, снижают туристическую привлекательность города", - говорится в письме.

По оценке автора документа, парковка в Пулково в мае стала дороже, чем в любом московском аэропорту. Она просит чиновников изучить новые правила, введенные на территории транспортного узла.

Фото: ЗАКС.Ру