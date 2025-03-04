"Бессмертный полк" и съезд блокадников: Беглов обсудил с полпредом планы на 9 мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила 4 марта пресс-служба Смольного. Заседание прошло в формате видеоконференции под руководством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

На встрече губернатор рассказал, что ведется работа по подготовке к празднованию юбилея Победы в мае 2025 года. Он подчеркнул, что надеется на возвращение в этом году шествия "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. Оно запланировано на 15 часов 9 мая. До этого в 2023 и 2024 годах мероприятие в Петербурге проводилось в онлайн-формате.

"Надеемся в год 80-летия Великой Победы вернуться к прохождению Бессмертного полка по Невскому проспекту", - сказал Беглов.

Губернатор также поведал Гуцану о проведении в Петербурге с 27 апреля по 1 мая 30-го Съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников, которое планируют посетить более 100 представителей регионов России и других государств. В январе этого года город отметил 80-летие со дня освобождения Ленинграда от блокады.

"У нашего города – особое отношение к памятным военным датам. В январе 2024 года мы вместе со всей страной на высоком уровне отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сейчас ведем активную работу по подготовке к юбилею Великой Победы с учетом федерального и городского планов", - прокомментировал губернатор.

Федеральный план празднования юбилея Победы был утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным в мае 2024 года, а в ноябре того же года региональный план был принят в Петербурге. Второй включает в себя 329 основных мероприятий. Как отметил губернатор, масштабное празднование начнется с выставки "Великая страна – великая Победа. 1941-1945", которая откроется 20 марта в ЦВЗ "Манеж".

8 мая пройдет торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, которую должны посетить 75 делегаций из представителей органов власти, общественных и религиозных организаций. Вечером того же дня состоится концерт в БКЗ "Октябрьский", рассчитанный на 3,5 тысячи зрителей, большинство из которых – ветераны и блокадники.

На следующий день, 9 мая, состоится традиционный парад на Дворцовой площади, где после пройдет праздничная программа. Вечером на сцене Александринского театра покажут театрализованную программу "Дорога к жизни" с участием артистов-блокадников, подготовленную вместе с Театром Музыкальной комедии. Завершится празднование салютом в 22:00.

В конце февраля стало известно, что правительство РФ выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы. Всего в стране проживают почти 332 тысячи ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, из которых почти 50 тысяч – в Петербурге.

О планах провести "Бессмертный полк" в очном формате председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова сообщила еще 28 января во время заседания правительства Петербурга, посвященного празднованию Дня Победы. По ее словам, колонна 9 мая должна пройти по Невскому проспекту до Дворцовой площади, начало мероприятия в 15:00.

фото: ЗАКС.Ру