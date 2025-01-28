Смольный надеется провести "Бессмертный полк" в очном формате

Традиционное шествие "Бессмертного полка" в 2025 году может пройти в очном формате на Невском проспекте, сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Фридрикова во время заседания правительства Петербурга, посвященному празднованию Дня Победы. Последние три года акция проводится онлайн.

- Запланировано прохождение колонны "Бессмертного полка". <...> Необходимо отметить, что по соображениям безопасности, начиная с 2022 года акции "Бессмертного полка" реализуются в онлайн формате. Надеемся, что в этом году мы сможем изменить эту ситуацию, - рассказала Фридрикова.

По словам чиновницы, предварительно запланировано, что колонна пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади в 15:00, сразу после парада ретро-автомобилей, в которых будут находиться ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.

О том, что администрация Петербурга допускает возвращение шествия на главную улицу города в 2025 году, стало известно еще в декабре 2024 года. Тогда упоминание мероприятия обнаружили в предварительном плане празднования Дня Победы.

Напомним, в последний раз "Бессмертный полк" проходил по Невскому проспекту в 2022 году. После этого акция не проводилась очно из-за вопросов безопасности.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру