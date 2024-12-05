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Новости 10:52

"Бессмертный полк" вернется в Петербург в 2025 году  

фото ЗакС политика "Бессмертный полк" вернется в Петербург в 2025 году  

В Петербурге планируют возобновить традиционное шествие "Бессмертного полка" в очном формате. Программа праздничных мероприятий опубликована на сайте Смольного, на что обращает внимание "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".  

Акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая 2025 года. Шествие начнется на площади Александра Невского в 15:00 и завершится на Дворцовой площади.  

К празднованию планируют торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту, военный парад и концерт на Дворцовой. Вопрос о традиционном салюте у стен Петропавловской крепости пока остается нерешенным.  

Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге не проводилось с 2023 года из-за угроз общественной безопасности. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате из-за пандемии, а последний раз на улицы города участники вышли в 2022 году.

фото: ЗАКС.Ру


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