В России отменена акция "Бессмертный полк" в очном формате

Акция "Бессмертный полк" не состоится в очном формате в 2024 году из-за соображений безопасности, об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя штаба движения Елену Цунаеву.

"В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате", – сказала она.

В 2024 году акция по итогу пройдет в дистанционном формате.

Ранее акцию уже отменяли в очном формате. В 2023 году она также прошла дистанционно.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру