Песков объяснил отмену шествия "Бессмертного полка" противостоянием с государством — спонсором терроризма

Шествие "Бессмертного полка" в 2023 году отменено из соображений безопасности, сообщил журналистам 8 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он объявил, что России приходится иметь дело со спонсирующим терроризм государством, передает ТАСС.

По словам Пескова, решение об отмене шествия принимали непосредственно организаторы мероприятия. "Их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством — спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности", — развил свою мысль представитель Кремля.

Песков сослался на наличие большого количества разнообразных форматов проведения акции, о которых, среди прочего, СМИ в последние дни уведомляли россиян. "Поэтому, естественно, граждане будут так или иначе самым широким образом отмечать этот праздник", — выразил он убежденность.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан присоединиться к проведению "Бессмертного полка" с использованием альтернативных шествию форматов мероприятия. До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приглашал жителей региона поучаствовать в "Бессмертном автополку". Сам он утром в понедельник возглавил мотопробег, приуроченный ко Дню Победы.