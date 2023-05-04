Жителям Ленобласти предложили участие в "Бессмертном автополку"

Правительство Ленинградской области призвало граждан присоединиться к акции "Бессмертный автополк", призванной заменить традиционное мемориальное шествие 9 мая.

В День Победы автомобилистам и водителям транспорта предлагается прикрепить портреты близких им ветеранов ВОВ на задние или боковые стекла машин. Таким образом, считают в администрации, создастся "эффект прохождения Бессмертного полка по улицам городов и сел Ленинградской области".

Кроме того, от людей ждут, что они на время заменят свои аватарки в соцсетях портретами участников войны.

Ранее чиновники решили отказаться от обычного формата "Бессмертного полка", сославшись на соображения безопасности. Так поступили во многих регионах.