В Псковской области отказались от массовых мероприятий на День Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение не проводить массовых мероприятий по случаю предстоящего Дня Победы. Отсутствие военного парада объясняется "целым рядом причин". Решению предшествовало заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба региона. Салютов и фейерверков на 9 мая тоже не будет.

"Учитывая все современные внешнеполитические обстоятельства, мы должны ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

В свою очередь, акция "Бессмертный полк" в 2023 году в Пскове пройдет в онлайн-режиме.

Ранее власти Ленобласти, тоже ссылаясь на соображения безопасности, решили не проводить шествие "Бессмертного полка" в привычном формате.