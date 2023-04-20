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"Бессмертный полк" в Ленобласти пройдет в особом формате

фото ЗакС политика "Бессмертный полк" в Ленобласти пройдет в особом формате

Правительство Ленинградской области решило в нынешнем году не проводить уличную акцию "Бессмертный полк" в привычном виде. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение продиктовано соображениями безопасности и рекомендациями, данными федеральными чиновниками.

Губернатор Александр Дрозденко, в частности, поручил подчиненным подумать о так называемом "статическом" варианте проведения акции.

"В ближайшее время вся информация о формате мероприятий 9 мая в Ленинградской области будет сообщена дополнительно", - гласит официальное объявление.

Ранее по аналогичным причинам от традиционного формата "Бессмертного полка" в виде шествия по Невскому проспекту отказалось правительство Петербурга.


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