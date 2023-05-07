Беглов призвал петербуржцев присоединиться к новым форматам "Бессмертного полка"

Губернатор Александр Беглов пригласил жителей Петербурга присоединиться к проведению "Бессмертного полка" в новых форматах. Обращение появилось 7 мая на страницах градоначальника в различных социальных сетях.

"Приглашаю вас принять участие в новых форматах "Бессмертного полка" — расскажите о своём герое — защитнике Родины, разместив его портрет в соцсетях или на автомобиле", — говорится в сообщении Беглова.

Помимо озвученных губернатором вариантов желающие могут воспользоваться другим из предложений, опубликованных на сайте "Бессмертного полка". В частности, они могут разместить фотографии своих участвовавших в Великой Отечественной войне родственников на одежде или же провести акцию в школе.

Об отказе от проведения шествия "Бессмертного полка" в Петербурге стало известно 18 апреля. В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко призвал местных жителей присоединиться к акции "Бессмертный автополк".