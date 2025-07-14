"СКА Арену" и оператора ЗСД наградят знаком "Инвестор года"

В общей сложности девять компаний в Петербурге удостоятся почетного знака "Инвестор года", следует из проекта постановления Смольного, опубликованного 14 июля для прохождения антикоррупционной экспертизы. В их числе оказались компании "Теремок-Кондитерская" оператор Западного скоростного диаметра "Магистраль Северной столицы" и ООО "СКА Арена".

Награду в номинации "За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма" планируют присудить ООО "Айс" за строительство "Север Парк Арены" в Калининском районе Петербурга. "Теремок" получит награду за лучший инвестпроект в сфере потребительского рынка, логистическая группа "Адмирал" — за строительство транспортно-логистического комплекса в Красносельском районе. ЗАО "Балтийская жемчужина" отметят за строительство автомагистрали и укрепление берега Финского залива. Лучшим инвестпроектом в социальной сфере признали строительство трех школ фирмой "Сотекс", в сфере образования и науки — создание АО "Россети Управление имуществом" интеллектуальной лаборатории цифровых сетей.

Строительство "СКА Арены" признали лучшим инвестпроектом в сфере спорта, сохранение и переоборудование особняка А. Шувалова (Е. Воронцовой-Дашковой) под гостиницу сочли лучшим проектом в сфере сохранения объектов культурного наследия, за это наградят ООО "Монолит". Наконец, "Магистраль Северной столицы" включили в список за подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с обустройством Витебской развязки, этот проект признали лучшим в сфере транспортной инфраструктуры.

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арена" получила в ноябре 2023 года, стоимость рассчитанного на 21,5 тысячи зрителей комплекса составила около 60 млрд рублей. В минувшем июне стало известно о том, что хоккейный клуб СКА решил провести сезон 2025-2026 годов в "Ледовом дворце", отказавшись от "СКА Арены".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру