"СКА Арену" разрешили ввести в эксплуатацию

Как и анонсировали чиновники Смольного накануне, крытая хоккейная площадка "СКА Арена" на проспекте Юрия Гагарина получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил городской Госстройнадзор.

Стадион станет самым крупным в своем роде в масштабах всего мира и вместит единовременно до 21,5 тысячи болельщиков. Он рассчитан на двадцать видов спорта, а также приспособлен для деловых, культурных и развлекательных мероприятий. Построенный комплекс включает в себя малую арену на триста мест.

В октябре со "СКА Ареной" было связано два заметных события. Сначала СК возбудил уголовное дело в связи с падением рабочего на стройке. Позже разрешение на строительство стадиона продлили до июня следующего года.

"СКА Арена" возникла на месте снесенного СКК.

фото: Госстройнадзор Петербурга