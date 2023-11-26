ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:28

Стоимость "СКА Арены" оценили в 60 миллиардов рублей

фото ЗакС политика Стоимость "СКА Арены" оценили в 60 миллиардов рублей

Стоимость строительства "СКА Арены" в Петербурге составила около 60 миллиардов рублей, рассказал гендиректор комплекса Дмитрий Сватковский. В оценке сооружения он руководствовался данными Госстройнадзора.

"Мы прошли госэкспертизу, согласно ей стоимость — около 60 миллиардов рублей", — цитирует Сватковского ТАСС.

Гендиректор отметил, что сроки строительных работ растянулись на 36 месяцев. Вместимость получившегося сооружения составляет 21 542 зрителя при площади в 180 тысяч квадратных метров. "При учете трансформации вместимость достигает 23 тысяч [человек]", — добавил он.

Госстройнадзор в начале ноября разрешил ввести новую арену в строй. О завершении строительства сетевой инфраструктуры в сооружении стало известно на этой неделе.

Фото: Госстройнадзор Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама