Лукашенко похвалил Беглова за зимнюю уборку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с делегацией Петербурга выразил недоумение критикой властей Северной столицы из-за качества зимней уборки города, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Пул Первого". По словам главы соседнего государства, руководству Минска следует брать пример с петербургских коллег. Также он выразил надежду на увеличение товарооборота и предложил заключить договор на обслуживание поставляемых из Белоруссии автобусов.

— Есть у вас там так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание, особенно зимой, — обратился Лукашенко к возглавляющему делегацию Петербурга Александру Беглову.

Президент заявил, что в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным говорил о том, что не понимает недовольства горожан зимней уборкой в Петербурге. В то же время он сообщил о создании специальной коммунальной техники для узких улиц, которая, по его мнению, может пригодиться Петербургу.

В целом, по заявлению Лукашенко, товарооборот между Белоруссией и Петербургом превышает сейчас отметку в 2 млрд долларов. "Думаю, в этом году под силу нам и 2,5 [млрд долларов], несмотря на разного рода катаклизмы, которые существуют как у нас, так и у вас, мы это можем сделать", — предположил он.

Кроме того, коснулся белорусский лидер и вопроса качества поставляемой в Петербург техники, предложив договориться о ее обслуживании стороной производителя.

"Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто очень в этом заинтересован, оппозиционные так называемые СМИ, не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники. <...> Если нужно будет, мы свою технику белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание, если нужно — и на эксплуатацию, чтобы полностью потом за нее и отвечать", — заявил он.

Инциденты с новыми автобусами, в том числе белорусского производства, случаются в Петербурге уже не один год. Речь идет, среди прочего, о возгораниях пассажирской техники. В 2022 году Лукашенко рассказывал, что Беглов в беседе с ним называл подобные проблемы "не стоящими внимания". В 2023 году в Петербург приезжала белорусская делегация для выяснения причин возгораний. Позже Лукашенко заявил, что считает причиной происшествий недостаточно качественное обслуживание автобусов в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного