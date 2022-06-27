Беглов в беседе с Лукашенко счел "не стоящими внимания" возгорания автобусов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пересказал детали своей беседы с губернатором Александром Бегловым в Петербурге на прошлой неделе, передает 27 июня агентство "БелТА". По словам главы соседнего государства, он "распереживался" из-за случаев возгорания газомоторных автобусов МАЗ, поставленных в Северную столицу, но Беглов его успокоил.

"Мы с ним [Бегловым] сели, я говорю: расскажи мне, что мы не выполняем; автобусы около одной тысячи штук заказал, сколько поставлено, что не поставлено, какие проблемы? Он мне все это по полочкам разложил", — приступил к рассказу Лукашенко и тут же призвал ответственных чиновников следить за исполнением контракта, поскольку "это не благотворительность".

Лукашенко выразил пожелание успеть до конца года поставить Петербургу тысячу автобусов МАЗ, заодно отметив, что есть и другие заказы. После этого он вернулся к повествованию и рассказал, как поинтересовался у Беглова возгораниями МАЗов. В ответ, по его словам, петербургский губернатор заверил, что " это не стоит даже внимания".

"Ну, у нас журналисты умеют красиво подать, — продолжил Лукашенко. — Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось. Тем более что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе". По его заявлению, поставленная техника себя хорошо показала и "питерцы очень довольны" поставленной техникой. "И даже наши люди, которые там были, отметили, что где бы ни были, везде автобусы белорусского производства. Второй город в России и самый красивый город в мире пользуется нашей техникой. И коммунальной", — заключил он.

За прошедший месяц в Петербурге загорелись два автобуса МАЗ: один на Витебском проспекте, второй — на Светлановском. В результате инцидентов никто не пострадал.

Лукашенко прибыл в Петербург с визитом 24 июня и сразу встретился с Бегловым. В беседе с градоначальником он заявил о намерении "миллионов 20 тонн переориентировать" на порт Петербурга, а на следующий день осмотрел строящийся порт Бронка.