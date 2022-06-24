Лукашенко собрался переориентировать на порт Петербурга 20 миллионов тонн грузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился планами переориентировать на Петербург грузы из возглавляемой им страны, сообщило 24 июня РИА "Новости". Соответствующие пожелания прозвучали на встрече с губернатором Александром Бегловым в Петербурге.

"Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты", — произнес Лукашенко. Он также заявил о намерении просить содействия Беглова в этом вопросе.

"Буду просить у вас поддержки и помощи", - сообщил Лукашенко Беглову, попутно проинформировав его о достигнутых договоренностях с президентом Владимиром Путиным. "Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы", - предположил он, посулив "хорошие рабочие места" для "питерских друзей".

Лукашенко прибыл в Петербург из резиденции Путина в Завидово днем в пятницу. В городе он намерен провести официальную встречу с российским коллегой.