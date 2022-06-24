ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:41

Прилетевший в Петербург Лукашенко встретился с Бегловым

фото ЗакС политика Прилетевший в Петербург Лукашенко встретился с Бегловым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Петербург, сообщил днем 24 июня близкий ему Telegram-канал "Пул Первого". Как известили авторы, непосредственно по прилету Лукашенко намеревался отправиться на встречу с губернатором Александром Бегловым.

"Сразу по прилету в Питер Первый [так авторы именуют Лукашенко] встретится с губернатором Санкт-Петербурга. Рабочая встреча продолжит февральский конструктивный разговор в Минске", - поведал канал о планах белорусского лидера.

Полчаса спустя "Пул Первого" опубликовал фотографию Лукашенко и Беглова с пояснением, что они "в эти минуты говорят о сотрудничестве". В свою очередь, Беглов летал в Минск в начале февраля. Среди прочего, стороны говорили тогда о поставках в Петербург автобусов на газомоторном топливе, троллейбусов и другого транспорта.

В Петербурге Лукашенко намеревается встретиться с президентом Владимиром Путиным. При этом Лукашенко находится с визитом в России с 23 июня: накануне он прибыл в президентскую резиденцию в Завидово для неформального общения с российским коллегой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама