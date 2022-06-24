Прилетевший в Петербург Лукашенко встретился с Бегловым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Петербург, сообщил днем 24 июня близкий ему Telegram-канал "Пул Первого". Как известили авторы, непосредственно по прилету Лукашенко намеревался отправиться на встречу с губернатором Александром Бегловым.

"Сразу по прилету в Питер Первый [так авторы именуют Лукашенко] встретится с губернатором Санкт-Петербурга. Рабочая встреча продолжит февральский конструктивный разговор в Минске", - поведал канал о планах белорусского лидера.

Полчаса спустя "Пул Первого" опубликовал фотографию Лукашенко и Беглова с пояснением, что они "в эти минуты говорят о сотрудничестве". В свою очередь, Беглов летал в Минск в начале февраля. Среди прочего, стороны говорили тогда о поставках в Петербург автобусов на газомоторном топливе, троллейбусов и другого транспорта.

В Петербурге Лукашенко намеревается встретиться с президентом Владимиром Путиным. При этом Лукашенко находится с визитом в России с 23 июня: накануне он прибыл в президентскую резиденцию в Завидово для неформального общения с российским коллегой.