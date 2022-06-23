Путин и Лукашенко проведут очередную встречу в Петербурге 25 июня

Белорусский лидер Александр Лукашенко оказывает своему визави Владимиру Путину очередной визит: на данный момент оба президента находятся в Завидово, где у них запланирована неформальная встреча, пишет ТАСС со ссылкой на заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

В Завидово, напомним, находится одна из резиденций Путина.

"Сегодня, в четверг, и в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко находится здесь. <...> В Завидово сегодня у них [с президентом РФ Владимиром Путиным] неформальное общение, которое будет прервано в 15:00", - поделился Песков.

В свою очередь пресс-служба президента Белоруссии в своём Telegram-канале "Пул первого" сообщила, что 25 июня главы государств приедут в Петербург.

Последний раз лично Путин и Лукашенко виделись в мае.