Лукашенко осмотрел порт Бронка и приехал в Константиновский дворец на встречу с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко, находящийся с очередным рабочим визитом в России, осмотрел строящийся порт Бронка в Ломоносове, о чем сообщил официальный белорусский Telegram-канал "Пул первого". Речь идет о порте в границах Ломоносова, у развязки КАД, на который белорусы хотят переориентировать 20 млн тонн грузов.

После обхода стройки лидер соседнего государства отправился в Стрельну, где в Константиновском дворце должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что Лукашенко, в последний раз гостивший в России в мае, прилетел в Петербург накануне. Примечательно, что он не посетил Петербургский международный экономический форум на прошлой неделе.