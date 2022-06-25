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Новости 17:52

Лукашенко осмотрел порт Бронка и приехал в Константиновский дворец на встречу с Путиным

фото ЗакС политика Лукашенко осмотрел порт Бронка и приехал в Константиновский дворец на встречу с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко, находящийся с очередным рабочим визитом в России, осмотрел строящийся порт Бронка в Ломоносове, о чем сообщил официальный белорусский Telegram-канал "Пул первого". Речь идет о порте в границах Ломоносова, у развязки КАД, на который белорусы хотят переориентировать 20 млн тонн грузов.

После обхода стройки лидер соседнего государства отправился в Стрельну, где в Константиновском дворце должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что Лукашенко, в последний раз гостивший в России в мае, прилетел в Петербург накануне. Примечательно, что он не посетил Петербургский международный экономический форум на прошлой неделе.


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