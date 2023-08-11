ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:49

Лукашенко послал в Петербург комиссию для выяснения причин возгораний автобусов

фото ЗакС политика Лукашенко послал в Петербург комиссию для выяснения причин возгораний автобусов

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил об отправке в Петербург специальной государственной комиссии, которая должна будет разобраться с причинами периодических возгораний лазурных автобусов МАЗ. Лидера соседней страны волнует репутационное будущее производителей из-за того резонанса, который в городе получила проблема.

"Наши автобусы очень популярны. Мы не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то", - приводит его слова БелТА.

В высоком качестве поставляемой в Петербург продукции Лукашенко уверен.

Напомним, что нынешним летом новые случаи возгорания автобусов привели к проверкам технического состояния лазурных "МАЗов", массово поставленных в ходе прошлогодней реформы. В результате 137 единиц транспорта перестали выпускать на линию.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама