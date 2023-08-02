"Пассажиравтотранс" убрал с улиц почти 140 новых автобусов из-за угрозы их возгорания

"Пассажиравтотранс" сообщил 2 августа о приостановке эксплуатации 137 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ 203047), поставленных в Петербург по контрактам прошлого года. Такое решение связано с угрозой возгорания техники из-за существующих недочетов.

Кроме того, предприятие отказывается принимать на баланс новые автобусы МАЗ до устранения производителем вынесенных замечаний.

Сейчас на предприятии работает совместная с ОАО "МАЗ" комиссия. Поиском недочетов занимаются также уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Петербургу.

"На маршруты автобусы вернутся только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов", — сообщили в "Пассажиравтотрансе".

Ранее стало известно о завершении проверки тридцати автобусов "Волгабас", организованной в связи с угрозой аварий и возгораний. Техника уже вернулась на улицы Петербурга.

Очередной лазурный автобус горел 29 июля на Пулковском шоссе. В конце того же месяца глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев предположил, что причиной возгораний могут оказаться особенности компоновки деталей таких автобусов, обусловленные их низкопольностью. При этом он выразил мнение, что статистически белорусские автобусы не стали гореть чаще прежнего.

Фото: ЗАКС.Ру