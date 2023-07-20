ТАСС: Тридцать лазурных автобусов вернулись на улицы Петербурга после проверки

Тридцать автобусов группы компаний "Волгабас" вернулись на маршруты Петербурга после проведения дополнительной проверки их исправности, сообщил 20 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Необходимость в обследовании новой техники возникла в связи с рядом аварий и возгораний, участившихся в последнее время.

Согласно распространенному заявлению, партия из тридцати "Волгабасов" в кратчайшие сроки прошла проверку, которая не выявила никаких дефектов. Отгрузка новой партии возобновлена в полном объеме, говорится в сообщении.

"Никаких нарушений и дефектов в работе обследованной техники не выявлено. Соответствующие всем нормативам автобусы вновь вышли на городские маршруты", — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы группы компаний.

Неделей ранее стало известно о приостановке эксплуатации в Петербурге тридцати лазурных автобусов в связи с возгораниями техники. Позже городской комитет по транспорту анонсировал модернизацию автобусов во избежание новых инцидентов.

Фото: ЗАКС.Ру