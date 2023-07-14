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Новости 20:21

Петербургские чиновники приняли ряд мер в отношении лазурных автобусов

фото ЗакС политика Петербургские чиновники приняли ряд мер в отношении лазурных автобусов

Глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков посетил автобусный парк № 3, пригласив представителей перевозчиков и изготовителей автобусной техники. Встречу посвятили участившимся возгораниям автобусов лазурного цвета, произведенных в Минске и массово поставленных в прошлом году в рамках транспортной реформы.

На мероприятии было объявлено, что всего сгорело 12 из 5 тысяч белорусских автобусов, имеющихся в распоряжении города. Об этом Поляков рассказал в своем Telegram-канале.

По итогам встречи чиновники решили приостановить эксплуатацию партии из 30 автобусов, приобретенных в прошлом году, "до исправления всех недочетов". Кроме того, решено приостановить приемку 98 новых автобусов МАЗ "до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям".

Ранее городские активисты, реагируя на очередное возгорание, призвали Смольный полностью отказаться от эксплуатации лазурных автобусов.

фото: Кирилл Поляков / Telegram


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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