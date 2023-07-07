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Новости 10:19

Две пожарные машины тушили лазурный автобус в Стрельне

фото ЗакС политика Две пожарные машины тушили лазурный автобус в Стрельне

Очередное возгорание лазурного автобуса произошло в Петербурге утром 7 июля. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на Петергофском шоссе в  Стрельне неподалеку от Константиновского дворца.

"Две пожарные машины помогли устранить огонь", - говорится в  сообщении свидетеля происшествия в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" "ВКонтакте". Сведений о пострадавших нет.

Нынешний случай возгорания лазурного автобуса стал третьим по счету за последние дни. Так, 4 июля сообщалось о сгоревшей технике на остановке на Белградской улице. До того, 2 июля, автобус горел на Днепропетровской улице.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ "ВКонтакте"


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