Во Фрунзенском районе сгорел автобус

В Петербурге на территории Фрунзенского района загорелся автобус, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пламя охватило транспорт в районе Днепропетровской улицы, 18.

"В автобусе сгорели сгораемые части", - отчитались в МЧС.

Горение быстро ликвидировали. На месте работали две единицы техники и десять спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним также, в Петербурге за последний год участились случаи массового возгорания закупленных Смольным лазурных автобусов белорусского производства. В связи с этим прошлым летом их пообещали тщательнее проверять. Кроме того, проблемой заинтересовалась политик Надежда Тихонова.