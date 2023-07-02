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Новости 16:21

Во Фрунзенском районе сгорел автобус

фото ЗакС политика Во Фрунзенском районе сгорел автобус

В Петербурге на территории Фрунзенского района загорелся автобус, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пламя охватило транспорт в районе Днепропетровской улицы, 18.

"В автобусе сгорели сгораемые части", - отчитались в МЧС.

Горение быстро ликвидировали. На месте работали две единицы техники и десять спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним также, в Петербурге за последний год участились случаи массового возгорания закупленных Смольным лазурных автобусов белорусского производства. В связи с этим прошлым летом их пообещали тщательнее проверять. Кроме того, проблемой заинтересовалась политик Надежда Тихонова.


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