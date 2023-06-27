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Новости 18:09

Тихонова обратилась в Смольный из-за горящих автобусов

фото ЗакС политика Тихонова обратилась в Смольный из-за горящих автобусов

Участившиеся случаи возгорания пассажирских автобусов побудили лидера петербургских справедливороссов Надежду Тихонову обратиться в комитет по транспорту. Скан письма опубликован в ее Telegram-канале.

В документе политик перечисляет пять похожих инцидентов, случившихся в течение последнего месяца. Тихонову интересуют причины пожаров и задымлений в общественном транспорте. Кроме того, автор обращения интересуется поставщиком техники и суммой заключенных с ним контрактов.

Отметим, что массово закупленные Смольным лазурные автобусы белорусского производства регулярно загорались в прошлом году. В связи с этим прошлым летом их пообещали тщательнее проверять.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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