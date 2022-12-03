Ночью в Петербурге сгорел очередной белорусский автобус

Минувшей ночью в Петербурге загорелся лазурный автобус белорусского производства. Инцидент случился в Красносельском районе возле Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ).

Издание "Фонтанка" сообщает, что автобус модели МАЗ 203 не был рейсовым и использовался для служебной развозки и что пожар удалось потушить примерно за один час. Пострадавших, как утверждается, не было.

Отметим, что автобусы лазурного цвета, массово поставленные в Петербург в рамках транспортной реформы, вспыхивают регулярно. Летом в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко, как он сам рассказал, губернатора Александра Беглова это обстоятельство не смутило. Впоследствии чиновники Смольного объявили о том, что проверять технические особенности поставляемых белорусских автобусов будут тщательнее.