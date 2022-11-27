ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:30

В Петербурге сгорел очередной автобус

фото ЗакС политика В Петербурге сгорел очередной автобус

В Московском районе Петербурга вечером 26 ноября сгорел пассажирский автобус, находившийся на стоянке. На сообщение от регионального главка МЧС обратило внимание издание "Бумага".

По официальным данным, никто не пострадал. Видеозапись инцидента разошлась по социальным сетям: на ней полыхает автобус голубого цвета. Тушили пожар на улице Костюшко десять специалистов.

Напомним, что в течение 2022 года автобусы массово закупались Смольным в рамках транспортной реформы. Среди ее декларируемых целей были отказ от маршруток и улучшение транспортной доступности. В жаркие дни лета голубые автобусы неоднократно горели. В комитете по транспорту не восприняли это как тенденцию и закономерность.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама