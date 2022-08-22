В комтрансе не считают закономерностью пять возгораний автобусов

Врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью "Деловому Петербургу" от 22 августа не признал закономерностью пять случаев возгорания новых автобусов на газомоторном топливе. При этом он сообщил о планах "скорейшим образом" снизить потенциальную опасность.

"Не могу сказать, что это закономерность, — заявил Енокаев, отвечая на вопрос интервьюера. — Но мы обращаем на это внимание и скорейшим образом хотим снизить потенциальный риск. Это факт".

Енокаев указал, что "все случаи возгораний — гарантийные на 100%", так что заводы-производители компенсируют понесенные перевозчиками убытки. Также он заявил, что на случай пожара в общественном транспорте существует особый регламент, в соответствии с которым водитель в первую очередь обязан вывести пассажиров, и лишь затем — заниматься автобусом.

"Во всех случаях возгорания и выгорания автобусов газовое оборудование оставалось целым. <...> Причины инцидентов изучаются производителями, это их ответственность", — уточнил Енокаев.

Отметим, что с начала лета в Петербурге сгорели уже пять автобусов. Последний такой случай произошел 5 августа в Ломоносове.