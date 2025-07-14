Дрозденко анонсировал изменение мер защиты воздушного пространства

В Ленинградской области следует ожидать изменения мер безопасности, направленных на защиту воздушного пространства и акватории Финского залива, сообщил 14 июля глава региона Александр Дрозденко. Соответствующие решения были приняты по итогам состоявшегося оперативного штаба, следовало из его слов.

"Вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

От перечисления возможных изменений губернатор воздержался.

Неделей ранее Дрозденко утвердил усиление мер безопасности в регионе в связи с угрозами от БПЛА. В частности, речь шла о проведении СМС-рассылки в случаях возникновения угрозы непосредственно Ленобласти и о дежурстве машин с мобильными системами РЭБ в местах проведения массовых мероприятий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру