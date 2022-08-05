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Новости 11:05

Очередной белорусский автобус сгорел в Петербурге

фото ЗакС политика Очередной белорусский автобус сгорел в Петербурге

В Ломоносове, на углу улиц Кипренского и Связи, рано утром 5 августа загорелся автобус производства Минского автомобильного завода, о чем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. 

"Автобус марки "МАЗ" выгорел по всей площади", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали за двадцать минут силами десяти специалистов и двух единиц техники.

Изданию "Фонтанка" удалось узнать, что в момент возгорания в салоне находился один человек, который не пострадал. Это уже третий автобус МАЗ, который загорается в городе в течение лета.

Отметим, что белорусские автобусы массово поставляются в Петербург в рамках реализации транспортной реформы. Летом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время их встречи с губернатором Александром Бегловым последний не счел достойными серьезного внимания единичные случаи воспламенений на поставляемом транспорте. Однако руководство комтранса в конце июня заверило, что в дальнейшем автобусы из соседней страны станут тщательнее проверять.


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