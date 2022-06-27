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Новости 16:10

Поставляемые в Петербург белорусские автобусы станут тщательнее проверять

фото ЗакС политика Поставляемые в Петербург белорусские автобусы станут тщательнее проверять

Представители белорусского предприятия МАЗ поделились с петербургскими чиновниками версией причин возгораний, которые в последнее время случаются с поставляемыми из соседней страны рейсовыми автобусами. Как сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, с прошлой недели присланные из Белоруссии специалисты проводят технический аудит автобусов и полагают, что последнее возгорание произошло после попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

Выводы специалистов также гласят, что из-за новых западных санкций и нарушения логистических цепочек "могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций". Поляков пишет, что завод стал выпускать аналоги этих компонентов с более тщательным контролем каждой детали. Кроме того, теперь перед отгрузкой и перед приемкой на петербургском складе автобусы будут ожидать дополнительные проверки. 

Отметим, что за последний месяц в Петербурге сгорело сразу два пассажирских автобуса, произведенных МАЗ. Проблемы на прошлой неделе коснулись губернатор Александр Беглов и белорусский президент Александр Лукашенко. Последний рассказал, что Беглов не считает инциденты чем-то существенным.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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