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Новости 12:45

Петербургские активисты попросили избавить город от лазурных автобусов

фото ЗакС политика Петербургские активисты попросили избавить город от лазурных автобусов

Очередное возгорание лазурного автобуса МАЗ в Петербурге стало поводом для обращения активистов в Ространснадзор и Генпрокуратуру. Заявления в органы власти отправило движение "Красивый Петербург", руководимое Красимиром Врански.

"Лазурные автобусы, которые появились в Петербурге с начала транспортной реформы, угрожают безопасности горожан. Пока не произошли человеческие жертвы, необходимо срочно их убрать из автопарка общественного транспорта", - считает он.

По подсчетам активистов, с начала транспортной реформы, осуществленной в прошлом году, белорусских автобусов полностью сгорело как минимум пятнадцать. Сообщается также о десятках случаев задымления.

В прошлом году поставки автобусов МАЗ пообещали тщательнее контролировать. При этом, как рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, губернатор Александр Беглов в регулярных возгораниях не увидел ничего страшного.

Фото: ЗАКС.Ру


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